«Лейкерс» проиграл 8-ю игру подряд, на этот раз команду Леброна победил «Голден Стэйт»

На стадионе " Чейз Центр" в Сан-Франциско «Голден Стэйт-Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 128:112. Это поражение стало восьмым подряд для гостей, которые уже потеряли шансы на плей-офф.
Значительный вклад в победу хозяев внёс защитник Клэй Томпсон, он набрал 33 очка. Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Тэйлен Хортон-Такер, в его активе 40 баллов.
В параллельном матче «Денвер Наггетс» на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» принимал «Мемфис Гриззлиз». Обе команды к этой встрече подошли после поражений. «Денвер» уступил «Сан-Антонио Спёрс» а «Мемфис» проиграл «Юте Джаз». Очная встреча «Денвера» и «Мемфиса» завершилась победой хозяев со счётм 122:109.
Самым результативным игроком этой встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич, в его активе 35 очков и дабл-дабл(16 подборов). В составе гостей 14 очков набрал Десмонд Бэйн.
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