Игроки «Шарлотт» и «Орландо» устроили массовую стычку во время матча

Во время матча регулярного чемпионата НБА между «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик» произошла массовая стычка игроков.

Отмечается, конфликт начался после столкновения между Джейденом Макдэниэлсом и Ар Джей Хэмптоном, после чего в конфликт были втянуты и другие игроки клубов.

По итогам стычки были удалены три игрока — Монтрез Харрелл из «Шарлотт», и Робин Лопес и Адмирал Скофилд из «Орландо».

Сам матч, который состоялся на стадионе «Спектрум-центр», завершился победой «Шарлотт» со счётом 128:101.

Для «Шарлотт» эта победа была первой после двух поражений кряду. «Орландо», в свою очередь, потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.

В следующем матче «Шарлотт» сыграет с «Чикаго Буллз», а «Орландо» встретится с «Майами Хит».