Игроки «Шарлотт» и «Орландо» устроили массовую стычку во время матча
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Во время матча регулярного чемпионата НБА между «Шарлотт Хорнетс» и «Орландо Мэджик» произошла массовая стычка игроков.
Отмечается, конфликт начался после столкновения между Джейденом Макдэниэлсом и Ар Джей Хэмптоном, после чего в конфликт были втянуты и другие игроки клубов.
По итогам стычки были удалены три игрока — Монтрез Харрелл из «Шарлотт», и Робин Лопес и Адмирал Скофилд из «Орландо».
Сам матч, который состоялся на стадионе «Спектрум-центр», завершился победой «Шарлотт» со счётом 128:101.
Для «Шарлотт» эта победа была первой после двух поражений кряду. «Орландо», в свою очередь, потерпел седьмое поражение за последние восемь игр.
В следующем матче «Шарлотт» сыграет с «Чикаго Буллз», а «Орландо» встретится с «Майами Хит».
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