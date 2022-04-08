Малик Монк — о невыходе «Лейкерс» в плей-офф: это отстой — мы подвели фанатов
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Малик Монк высказался о непопадании своей команды в плей-офф нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
«Лейкерс» — лучшая франшиза в НБА, и это отстой — мы подвели фанатов. Мы просто должны усвоить уроки и никогда больше не допускать подобного», — приводятся слова Монка на странице обозревателя Харрисона Фейгена в «Твиттере».
«Лос-Анджелес» утратил шансы на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Финикс Санз» (110:121). Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.
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