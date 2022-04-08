Главный тренер «Мемфиса» назвал игрока, против которого почти невозможно играть в защите

Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс поделился мнением о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.



«Этот парень не просто так MVP. Играть против него в защите почти невозможно», — приводит слова Дженкинса обозреватель Харрисон Уинд на своей странице в «Твиттере».



Напомним, «Денвер» и «Мемфис» встречались сегодня, 8 апреля. Победу со счётом 122:109 праздновали баскетболисты «Наггетс. Йокич в этом матче набрал 35 очков, сделал 16 подборов и 6 результативных передач. Благодаря одержанной победе «Денвер» забронировал себе место в плей-офф. «Наггетс» занимают шестое место в Западной конференции.



Ранее сообщалось, что Йокич после матча с «Мемфисом» установил историческое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации.

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