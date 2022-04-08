Главный тренер «Мемфиса» назвал игрока, против которого почти невозможно играть в защите
Поделиться
Главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс поделился мнением о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.
«Этот парень не просто так MVP. Играть против него в защите почти невозможно», — приводит слова Дженкинса обозреватель Харрисон Уинд на своей странице в «Твиттере».
Напомним, «Денвер» и «Мемфис» встречались сегодня, 8 апреля. Победу со счётом 122:109 праздновали баскетболисты «Наггетс. Йокич в этом матче набрал 35 очков, сделал 16 подборов и 6 результативных передач. Благодаря одержанной победе «Денвер» забронировал себе место в плей-офф. «Наггетс» занимают шестое место в Западной конференции.
Ранее сообщалось, что Йокич после матча с «Мемфисом» установил историческое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации.
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
12:48
-
12:02
-
11:32
-
10:35
-
09:33
-
08:53
-
07:42
-
07:32
-
05:40
-
04:59
-
00:53
-
00:01
- 7 апреля 2022
-
22:57
-
21:56
-
20:03
-
18:51
-
17:59
-
15:59
-
14:58
-
13:49
-
12:28
-
12:00
-
10:56
-
09:25
-
08:08
-
06:23
-
04:32
-
00:51
- 6 апреля 2022
-
23:55
-
22:26
-
21:45
-
20:59
-
19:17
-
17:55
-
16:56
Партнерский контент