Литовец Шарунас Ясикявичюс: пока нельзя ожидать возвращения российских команд в Евролигу
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Главный тренер «Барселоны», литовец Шарунас Ясикявичюс высказался о возможности возвращения российских команд в Евролигу. Ранее турнир принял решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.
«Сейчас очень сложно об этом говорить. Раньше каких-либо проблем в соревновании с этими командами у нас не было, но нынешняя ситуация всё изменила. Пока продолжаются события вокруг Украины, нельзя ожидать их возвращения, но когда всё закончится, мы посмотрим», — приводит слова Ясикявичюса издание Sportklub.rs со ссылкой на El Matí de Catalunya Radio.
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