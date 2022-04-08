Литовец Шарунас Ясикявичюс: пока нельзя ожидать возвращения российских команд в Евролигу

Главный тренер «Барселоны», литовец Шарунас Ясикявичюс высказался о возможности возвращения российских команд в Евролигу. Ранее турнир принял решение отстранить и аннулировать результаты ЦСКА, «Зенита» и УНИКСа. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.



«Сейчас очень сложно об этом говорить. Раньше каких-либо проблем в соревновании с этими командами у нас не было, но нынешняя ситуация всё изменила. Пока продолжаются события вокруг Украины, нельзя ожидать их возвращения, но когда всё закончится, мы посмотрим», — приводит слова Ясикявичюса издание Sportklub.rs со ссылкой на El Matí de Catalunya Radio.



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