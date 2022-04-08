Стало известно расписание плей-ин НБА

Национальная баскетбольная ассоциация опубликовала расписание турнира плей-ин, который пройдёт на следующей неделе.



Итоговое положение всех команд ещё не определено, но уже известно, что в плей-ин на Востоке сыграют «Кливленд Кавальерс», «Бруклин Нетс», «Атланта Хоукс» и «Шарлотт Хорнетс». На Западе в турнире примут участие «Миннесота Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Сан-Антонио Спёрс».



Расписание турнира плей-ин НБА:



12 апреля. Матч 1. 8-я команда Востока – 7-я команда Востока

12 апреля. Матч 2. «Лос-Анджелес Клипперс» – «Миннесота Тимбервулвз»



13 апреля. Матч 3. 10-я команда Востока – 9-я команда Востока

13 апреля. Матч 4. «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сан-Антонио Спёрс»



15 апреля. Матч 5. Победитель матча 3 – проигравший в матче 1

15 апреля. Матч 6. Победитель матча 4 – проигравший в матче 2