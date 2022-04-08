Леброн Джеймс выбыл до конца сезона НБА

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.



Как сообщает источник, баскетболист продолжает восстановление после растяжения связок голеностопного сустава.



37-летний форвард получил растяжение связок левого голеностопа в игре с «Нью-Орлеан Пеликанс» 27 марта (по Central Daylight Time). В первой четверти игры он наступил на ногу Джексона Хэйса и сразу был осмотрен врачами. После обследования он вернулся на паркет и продолжил играть через боль до конца матча. Леброн набрал 39 очков по итогам встречи, но этого оказалось недостаточно для победы. «Лейкерс» проиграли 108:116.



В среднем Леброн набирает 30,1 очка, совершает 8,2 подбора и отдаёт 6,3 передачи за игру.



Напомним, ранее «Лейкерс» лишились шансов на выход в плей-ин НБА.

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