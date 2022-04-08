«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ

Состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал пермскую «Парму». Счёт встречи — 101:74 в пользу краснодарской команды.



В составе победителей самым результативным игроком матча стал Джонатан Мотли, набравший 19 очков. В составе гостей столько же очков на свой счёт записал Валерий Лиходей.



«Локомотив-Кубань» одержал девятую победу в 16 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Парма» с восемью победами и восемью поражениями идёт на шестой позиции.



«Локомотив-Кубань» в следующем матче дома встретится с «Нижним Новгородом», встреча состоится 12 апреля. «Парма» 13 апреля на выезде сыграет с казахстанской «Астаной».