«Локомотив-Кубань» обыграл «Парму» в Единой лиге ВТБ
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Состоялся матч Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» на своей площадке принимал пермскую «Парму». Счёт встречи — 101:74 в пользу краснодарской команды.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Джонатан Мотли, набравший 19 очков. В составе гостей столько же очков на свой счёт записал Валерий Лиходей.
«Локомотив-Кубань» одержал девятую победу в 16 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Парма» с восемью победами и восемью поражениями идёт на шестой позиции.
«Локомотив-Кубань» в следующем матче дома встретится с «Нижним Новгородом», встреча состоится 12 апреля. «Парма» 13 апреля на выезде сыграет с казахстанской «Астаной».
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
08 апреля 2022, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
101 : 74
Парма
Пермь, Россия
Локомотив-Кубань: Мотли - 19, Макколум - 14, Бэрфорд - 13, Ведищев - 11, Щербенев - 11, Емченко - 8, Мартюк - 8, Долинин - 6, Ильницкий - 5, Сычков - 4, Елатонцев - 2, Паунич
Парма: Лиходей - 19, Шейко - 14, Забелин - 11, Разумов - 10, Воронов - 8, Платунов - 4, Жмако - 3, Коновалов - 3, Одиноков - 2, Куров, Перевалов
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