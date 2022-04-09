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Евролига. «Бавария» обыграла «Реал»; «Панатинаикос», «Монако» и «Црвена Звезда» победили

Евролига. «Бавария» обыграла «Реал»; «Панатинаикос», «Монако» и «Црвена Звезда» победили
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Греческий «Панатинаикос» на выезде переиграл турецкий «Фенербахче» в матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила на «Синан Эрдем Доум» (Стамбул, Турция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 62:59. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иоаннис Папапетру, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов оформил Георгиос Папаяннис. В составе хозяев паркета 20 очков на свой счёт записал Ян Веселы.

В другом матче игрового дня «Монако» оказался сильнее немецкой «Альбы». Встреча проходила в Монако и завершилась со счётом 91:74 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 19 очков. В составе гостей паркета 15 очков набрал Жан-Марк Кумадже.

Ещё в одном матче игрового дня немецкая «Бавария» на выезде переиграла мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 97:88 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огнен Ярамаз, набравший 19 очков. В составе хозяев площадки по 12 очков на свой счёт записали Фабьен Козёр, Габриэль Дек, Серхио Льюль и Гершон Ябуселе.

В заключительном матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» дома оказалась сильнее турецкого «Анадолу Эфес». В составе победителей отличился Никола Калинич, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. В составе гостей 16 очков набрал Шейн Ларкин.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 33-й тур
08 апреля 2022, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
59 : 62
Панатинаикос
Афины, Греция
Фенербахче: Веселы - 20, Хенри - 16, Пьерр - 9, Полонара - 6, Флойд - 4, Бирсен - 2, Махмутоглу - 2, Акпинар, Бартель, Дювериоглу, Старкс, Хазер
Панатинаикос: Папапетру - 21, Папаяннис - 14, Макон - 12, Эванс - 8, Сент-Рос - 3, Бохоридис - 2, Уайт - 2, Каввадас, Каселакис, Манцукас, Хугкас
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
91 : 74
Альба
Берлин, Германия
Монако: Бэйкон - 19, Мотеюнас - 18, Диалло - 13, Мотум - 8, Холл - 8, Джеймс - 7, Ли - 6, Вестерманн - 5, Томас - 5, Бутсиэль - 2, Анджушич, Уаттара
Альба: Кумадже - 15, Зусман - 11, Ло - 10, Олинде - 10, Смит - 9, Тиман - 8, Сикма - 5, Блатт - 3, Шнайдер - 3, Да Силва, Делов, Маттиссек
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
08 апреля 2022, пятница. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
88 : 97
Бавария
Мюнхен, Германия
Реал Мадрид: Дек - 12, Козёр - 12, Льюль - 12, Ябуселе - 12, Тавареш - 8, Тэйлор - 8, Абальде - 6, Ханга - 6, Рэндольф - 4, Уильямс-Госс - 3, Фернандес - 3, Пуарье - 2
Бавария: Ярамаз - 19, Томас - 16, Шишко - 13, Хантер - 11, Обст - 9, Радошевич - 8, Лучич - 7, Рабит - 5, Ципсер - 5, Хиллиард - 4, Джордж, Шиллинг
Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
08 апреля 2022, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
93 : 85
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Калинич - 16, Добрич - 15, Уолтерс - 15, Митрович - 11, Давидовац - 10, Лазаревич - 8, Уайт - 8, Холлинс - 7, Иванович - 3, Topic, Кузмич, Маркович
Анадолу Эфес: Ларкин - 16, Данстон - 14, Синглтон - 13, Андерсон - 12, Симон - 8, Брайант - 7, Морман - 7, Пляйсс - 6, Петрушев - 2, Гази, Гювен, Тунджер
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