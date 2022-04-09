Евролига. «Бавария» обыграла «Реал»; «Панатинаикос», «Монако» и «Црвена Звезда» победили

Греческий «Панатинаикос» на выезде переиграл турецкий «Фенербахче» в матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила на «Синан Эрдем Доум» (Стамбул, Турция) и завершилась победой гостей паркета со счётом 62:59. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Иоаннис Папапетру, набравший 21 очко. Дабл-дабл из 14 очков и 12 подборов оформил Георгиос Папаяннис. В составе хозяев паркета 20 очков на свой счёт записал Ян Веселы.
В другом матче игрового дня «Монако» оказался сильнее немецкой «Альбы». Встреча проходила в Монако и завершилась со счётом 91:74 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, набравший 19 очков. В составе гостей паркета 15 очков набрал Жан-Марк Кумадже.
Ещё в одном матче игрового дня немецкая «Бавария» на выезде переиграла мадридский «Реал». Встреча завершилась со счётом 97:88 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Огнен Ярамаз, набравший 19 очков. В составе хозяев площадки по 12 очков на свой счёт записали Фабьен Козёр, Габриэль Дек, Серхио Льюль и Гершон Ябуселе.
В заключительном матче игрового дня сербская «Црвена Звезда» дома оказалась сильнее турецкого «Анадолу Эфес». В составе победителей отличился Никола Калинич, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. В составе гостей 16 очков набрал Шейн Ларкин.
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