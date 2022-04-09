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«Здесь люди защищают русских». Сербские фанаты растянули баннер на игре Евролиги

«Здесь люди защищают русских». Сербские фанаты растянули баннер на игре Евролиги
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Фанаты сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» принесли на матч регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» баннер в поддержку россиян.

«Политика — мразь. Здесь люди защищают русских», — было написано на баннере, который был размещён на трибунах в Белграде.

Кроме того, на матч принесли перечёркнутые флаги НАТО и Евросоюза.

Напомним, 4 апреля 2022 года перед матчем регулярного чемпионата Евролиги между литовским «Жальгирисом» и «Црвеной Звездой» игроки сербского клуба отказались держать украинский флаг с надписью «Stop War».

После этого во время матча болельщики литовской команды начали размахивать флагом НАТО и флагом Украины перед сербскими игроками и фанатами, скандируя оскорбительные лозунги.

Матч сербов с «Анадолу Эфес» завершился со счётом 93:85 в пользу «Црвены Звезды». В составе победителей отличился Никола Калинич, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

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