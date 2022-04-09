Игрок «Црвены», осудивший спецоперацию на Украине, принял участие в матче с «Эфесом»
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В Белграде (Сербия) накануне состоялся матч 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Црвена Звезда» на домашнем паркете стадиона «Хала Александар Николич — Пионер Холл» принимала «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 93:85, благодаря чему им удалось прервать 4-матчевую серию поражений.
Примечательно, что участие в матче принял и американский форвард «Црвены» Аарон Уайт, которого болельщики требовали выгнать из команды за осуждение спецоперации на Украине. Он провёл на паркете 17 минут 58 секунд, заработав 8 очков и совершив 3 подбора и 1 передачу.
В этой же игре фанаты сербского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» принесли на матч перечёркнутые флаги НАТО и Евросоюза.
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