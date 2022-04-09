«Лейкерс» победили «Оклахому», «Даллас» разгромил «Портленд»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Победу в нём одержали «Лейкерс» со счётом 120:101.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Стэнли Джонсон, который набрал 21 очко. У «Оклахомы» выделился Жайлен Оар – 27 очков и 17 подборов.

В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 128:78.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 39 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Портленда» выступил Дрю Ойбанкс, у него 18 очков.

Также «Юта Джаз» уступила «Финикс Санз» (105:111).

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