Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» победили «Оклахому», «Даллас» разгромил «Портленд»

«Лейкерс» победили «Оклахому», «Даллас» разгромил «Портленд»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Лос-Анджелесе (США), в котором на стадионе «Крипто.ком Арена» «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Победу в нём одержали «Лейкерс» со счётом 120:101.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Стэнли Джонсон, который набрал 21 очко. У «Оклахомы» выделился Жайлен Оар – 27 очков и 17 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джонсон - 21, Габриэль - 16, Ховард - 15, Хортон-Такер - 15, Джонс - 13, Монк - 12, Ривз - 11, Эллингтон - 10, Огастин - 7, Брэдли, Бэйзмор, Джеймс, Дэвис, Нанн, Уэстбрук, Энтони
Оклахома-Сити Тандер: Оар - 27, Калаицакис - 25, Фразьер - 16, Роби - 14, Simpson - 13, Крейчи - 6, Waters III, Базли, Гидди, Гилджес-Александер, Джером, Дорт, Маледон, Манн, Мускала, Покушевски, Робинсон-Эрл, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс

В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 128:78.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 39 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Портленда» выступил Дрю Ойбанкс, у него 18 очков.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
128 : 78
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Пауэлл - 18, Финни-Смит - 15, Динвидди - 14, Брансон - 9, Марьянович - 8, Браун - 7, Дав. Бертанс - 6, Баллок - 5, Бёрк - 4, Пинсон - 2, Грин - 1, Wright, Клебер , Крисс, Нтиликина, Хардуэй-младший
Портленд Трэйл Блэйзерс: Ойбанкс - 18, Маклемор - 14, Джонсон - 10, Williams - 9, Перри - 9, Хьюз - 8, Эллеби - 4, Браун - 3, Лозада - 3, Блевинс, Бледсо, Данн, Инглс, Лиллард, Литтл, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уотфорд, Харт

Также «Юта Джаз» уступила «Финикс Санз» (105:111).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 04:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
105 : 111
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Богданович - 21, Митчелл - 18, Гобер - 16, Конли - 13, Уайтсайд - 11, Хаус - 10, Кларксон - 9, Эрнангомес - 4, О'Нил - 3, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Гэй, Пэскелл, Форрест
Финикс Санз: Букер - 33, Эйтон - 19, Бриджес - 18, Пол - 16, Крэйг - 8, Джонсон - 6, Макги - 6, Краудер - 5, Lundberg, Бийомбо, Пэйн, Пэйтон, Уэйнрайт, Холидей, Шамет, Шарич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022