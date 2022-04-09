Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич пропустит последний матч регулярного чемпионата НБА

Лука Дончич пропустит последний матч регулярного чемпионата НБА
Комментарии

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич не сможет принять участие в последнем матче регулярного чемпионата НБА. Его команда встретится в понедельник, 11 апреля, с «Сан-Антонио Спёрс».

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 128:78.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 39 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Портленда» выступил Дрю Ойбанкс, у него 18 очков.

В этом матче Дончич получил 16-й технический фол, что не позволит ему сыграть в следующем матче.

Новость по теме
«Лейкерс» победили «Оклахому», «Даллас» разгромил «Портленд»

В феврале Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022