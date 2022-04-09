Лука Дончич пропустит последний матч регулярного чемпионата НБА

Разыгрывающий защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич не сможет принять участие в последнем матче регулярного чемпионата НБА. Его команда встретится в понедельник, 11 апреля, с «Сан-Антонио Спёрс».
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 128:78.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 39 очков и 11 подборов. Лучше всех у «Портленда» выступил Дрю Ойбанкс, у него 18 очков.
В этом матче Дончич получил 16-й технический фол, что не позволит ему сыграть в следующем матче.
В феврале Дончич стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (Уилт Чемберлен, Элджин Бэйлор, Уолт Беллами), набиравшим по меньшей мере 45 очков, 15 подборов и 5 передач дважды за календарный месяц, и первым после Чемберлена, который добился этого в январе 1966 года. Таким образом, подобное не удавалось никому на протяжении последних 56 лет.
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