В УНИКСе высказались о заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который станет заключительным в регулярном чемпионате.

«Впереди заключительный матч регулярного чемпионата. Сейчас наша цель — показать лучшую игру и подойти к серии плей-офф в хорошей форме. Для этого мы продолжаем усердно работать», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.



«Находимся в предвкушении последнего матча регулярного чемпионата. В наших планах закончить его на мажорной ноте. Считаю, этот успех придаст нам положительный импульс на старте серии плей-офф!» — добавил разыгрывающий казанской команды Марко Списсу.



УНИКС и «Автодор» сыграют завтра, 10 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск.