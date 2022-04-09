В УНИКСе высказались о заключительном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мыслями о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором», который станет заключительным в регулярном чемпионате.
«Впереди заключительный матч регулярного чемпионата. Сейчас наша цель — показать лучшую игру и подойти к серии плей-офф в хорошей форме. Для этого мы продолжаем усердно работать», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
«Находимся в предвкушении последнего матча регулярного чемпионата. В наших планах закончить его на мажорной ноте. Считаю, этот успех придаст нам положительный импульс на старте серии плей-офф!» — добавил разыгрывающий казанской команды Марко Списсу.
УНИКС и «Автодор» сыграют завтра, 10 апреля. Начало встречи — в 14:00 мск.
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