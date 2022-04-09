Владимир Гомельский высказался о создании российскими клубами аналога Евролиги

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил идею создания российскими клубами аналога Евролиги.



«Сама по себе идея очень хорошая. Представьте, что будут объединены клубы из России (5 команд), Греции (3 команды), Турции (3 команды), Сербии (2 команды) и Израиля (1 команда). Итого 14 клубов, качество игры которых высокое и проверенное. Можно начинать.



Но такая лига будет нуждаться в спонсорстве. Такой проект — весьма дорогостоящий. Если найдётся спонсор или спонсоры — то необходимо вырабатывать финансовые условия для участников, договариваться с ними и решать вопросы с трансляциями», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме Гомельский рассказал, что его возмутило в ситуации с флагом Украины на матче «Жальгириса»