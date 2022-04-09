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NYPost: Бен Симмонс вряд ли сыграет в нынешнем сезоне НБА

NYPost: Бен Симмонс вряд ли сыграет в нынешнем сезоне НБА
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс, вероятно, не сыграет в нынешнем сезоне, сообщает New York Post. По информации источника, команда надеется, что игрок избежит операции предстоящим летом и будет готов к началу следующего сезона.

Напомним, Симмонс испытывает проблемы со спиной, он проходит курс восстановления.

«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда.

Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.

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