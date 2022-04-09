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«Филадельфия» обыграла «Индиану», у Эмбиида 41+20

«Филадельфия» обыграла «Индиану», у Эмбиида 41+20
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» (Филадельфия, США) местная «Филадельфия Сиксерс» принимала «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 133:120.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 20 подборов. Ещё один дабл-дабл из 22 очков и 14 передач на свой счёт записал Джеймс Харден.

В составе «Индианы» 20 очков на свой счёт записал Ошэй Бриссетт.

«Филадельфия» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 50 побед в 81 матче. «Индиана» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице Востока, одержав 25 побед в 81 матче. «Пэйсерс» уже лишились шансов на выход в плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2022, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
133 : 120
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Харден - 22, Макси - 18, Харрис - 18, Грин - 15, Рид - 8, Джо - 5, Милтон - 4, Тибулл - 2, Powell, Браун, Бэсси, Джордан, Коркмаз, Миллсэп, Ньянг, Спрингер
Индиана Пэйсерс: Бриссетт - 20, Халибёртон - 19, Джексон - 16, Вашингтон - 15, Макконнелл - 12, Хилд - 12, Taylor - 10, Stephenson - 9, York - 7, Битадзе, Брогдон, Дуарте, Рубио, Смит, Тёрнер, Уоррен, Хинтон
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