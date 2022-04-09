«Филадельфия» обыграла «Индиану», у Эмбиида 41+20

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Веллс Фарго-центр» (Филадельфия, США) местная «Филадельфия Сиксерс» принимала «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 133:120.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 20 подборов. Ещё один дабл-дабл из 22 очков и 14 передач на свой счёт записал Джеймс Харден.
В составе «Индианы» 20 очков на свой счёт записал Ошэй Бриссетт.
«Филадельфия» занимает четвёртую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 50 побед в 81 матче. «Индиана» занимает 13-ю позицию в турнирной таблице Востока, одержав 25 побед в 81 матче. «Пэйсерс» уже лишились шансов на выход в плей-ин.
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