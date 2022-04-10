Сезон-2021/2022 НБА установил уникальный рекорд

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022 установил рекорд лиги, сообщает Basketball Reference. В нынешнем сезоне НБА было сыграно сразу 77 встреч, которые завершились с разницей в 30 и более очков.



Таким образом, предыдущий рекорд был превзойдён на 18 матчей. Таким образом, в нынешнем сезоне таких матчей было 6,36% от общего количества, причём до конца чемпионата показатель не упадёт ниже 6,26%.



Ранее самый высокий процент таких встреч был зафиксирован в сезоне-1971/1972 – 6,17%. Таким образом, этот рекорд будет гарантированно превзойдён в нынешнем сезоне.



Любопытно, что «Портленд» проиграл сразу 14 таких матчей, что является рекордом лиги среди клубов. Предыдущий рекорд принадлежал «Денверу», проигравшему 10 таких матчей в сезоне-1990/1991.