Сезон-2021/2022 НБА установил уникальный рекорд

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022 установил рекорд лиги, сообщает Basketball Reference. В нынешнем сезоне НБА было сыграно сразу 77 встреч, которые завершились с разницей в 30 и более очков.
Таким образом, предыдущий рекорд был превзойдён на 18 матчей. Таким образом, в нынешнем сезоне таких матчей было 6,36% от общего количества, причём до конца чемпионата показатель не упадёт ниже 6,26%.
Ранее самый высокий процент таких встреч был зафиксирован в сезоне-1971/1972 – 6,17%. Таким образом, этот рекорд будет гарантированно превзойдён в нынешнем сезоне.
Любопытно, что «Портленд» проиграл сразу 14 таких матчей, что является рекордом лиги среди клубов. Предыдущий рекорд принадлежал «Денверу», проигравшему 10 таких матчей в сезоне-1990/1991.
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