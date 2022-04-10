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«Естественный процесс старения». Гомельский высказался о Леброне Джеймсе

«Естественный процесс старения». Гомельский высказался о Леброне Джеймсе
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о выступлении лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Леброн в текущем сезоне пропустил много игр из-за травм. Всё-таки возраст уже солидный. Идёт естественный процесс старения суперзвезды. Никуда от этого не деться. Важно, чтобы он сам это понял», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. Больше в этом сезоне он не сыграет — игрок продолжает восстановление после растяжения связок голеностопного сустава.

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