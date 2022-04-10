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ЦСКА с двузначной разницей разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА с двузначной разницей разгромил «Астану» в Единой лиге ВТБ
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ЦСКА добился уверенной победы в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником красно-синих была «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 96:48 (23:8, 21:19, 31:13, 21:8) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Армейцы уверенно начали матч, обеспечив себе комфортное преимущество по итогам первой четверти. Вторая десятиминутка прошла в равной борьбе, но во второй половине встречи вновь доминировали баскетболисты ЦСКА.

В следующем туре Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с «Цмоки Минск». Встреча пройдёт 16 апреля в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Астана» 13 апреля примет «Парму». Матч начнётся в 16:30 мск.

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
10 апреля 2022, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
48 : 96
ЦСКА
Москва, Россия
Астана: Бажин, Балашов, Гаврилов, Кэмпбелл, Литвиненко, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Спенсер, Тихоненко, Щербак
ЦСКА: Антонов, Ивлев, Клайберн, Курбанов, Лопатин, Милутинов, Ухов, Уэйр, Хоменко, Швед
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