Медалист ОИ Александр Зуев рассказал об отличиях баскетбола 3х3 от классического

Российский баскетболист Александр Зуев поделился мнением об отличии баскетбола 3х3 от классического.



«В России баскетбол 3x3 точно на подъёме. Чемпионат страны проходит на высоком уровне, арены вообще отличные. Последний этап был в Самаре, там всё было супер: и площадка, и трибуны, и поддержка зрителей.



Предпоследний этап у нас был в Екатеринбурге. Там площадку второй год подряд устраивают в торговом центре, рядом с фудкортом. Люди приходили за покупками, а останавливались на баскетбольной площадке, интересовались играми. Это, наверное, главный плюс и кайф баскетбола 3x3: площадку можно сделать в любом месте. Там играет классная музыка и люди тебя поддерживают. И вид спорта более зрелищный. Не такие долгие матчи, всё быстро меняется, всем интересно.



Можно ли сказать, что баскетбол 3х3 более жёсткий? Конечно, более жёсткий, но сейчас правила стали другие. Когда мы только начинали, там много чего позволялось. Сейчас, я так понимаю, хотят увеличивать темп игры, чтобы было меньше остановок, чтобы динамичнее вид спорта был», — сказав Зуев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.



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