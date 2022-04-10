В УНИКСе высказались о победе в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу, одержанную баскетболистами его команды в матче с «Автодором», который стал для казанцев заключительным в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 103:67.

«Для нас было важно завершить победой регулярный чемпионат. Теперь мы приступаем к подготовке к решающей части сезона – играм плей-офф. Сегодня мы начали матч слишком мягко.



Но во второй половине команда стала играть гораздо лучше – прибавила в агрессии, нашла способ набирать лёгкие очки, чего нам недоставало в дебюте встречи. Справедливости ради отмечу, что нам противостояла команда, которая потеряла многих своих игроков, поэтому матч сложился для нас гораздо легче, чем был бы ещё несколько месяцев назад», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

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