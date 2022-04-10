В «Автодоре» назвали причины разгромного поражения УНИКСу

И. о. главного тренера «Автодора» Владислав Коновалов высказался по поводу поражения УНИКСу (103:67) в Единой лиге ВТБ.
«Поздравляю УНИКС с заслуженной победой. Знали, что в составе хозяев собраны индивидуально сильные исполнители. Мы готовились к жёсткой, физически контактной игре. Не справились с соперниками под щитами и позволили им доминировать в «краске». Отмечу наших «больших», которые хорошо атаковали из-под кольца. Защита хозяев во второй половине вынудила нас допускать большое количество ошибок: 17 потерь за игру – слишком много. Вместе с тем наши молодые ребята сегодня приобрели ценный опыт. Нам много над чем предстоит работать и от чего отталкиваться. Наша задача – всегда придерживаться своего рисунка игры, не подстраиваясь под соперника. Сегодня нам это не удалось», — приводит слова Коновалова официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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