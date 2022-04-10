Энтони Дэвис сравнил нынешний «Лейкерс» с командой 2020 года, которая выиграла НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис дал комментарий по поводу неудачного выступления команды в нынешнем сезоне НБА, сравнив сегодняшнюю команду с образцом 2020 года, когда «озёрники» стали чемпионами.

«Если сравнивать эту команду с чемпионским образцом, то тогда все парни были здоровы. У нас была пятёрка, которая начинала матчи, и пятёрка, которая завершала матч.

В этом сезоне у нас стартовых пятёрок было больше, чем побед», — сказал Дэвис на YouTube-канале NVB TV.

Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Лидер клуба Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.

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