О'Нил — о «Лейкерс»: нельзя иметь в команде 4-х игроков из топ-75 и не выйти в плей-офф
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил высказался по поводу непопадания «озёрников» в плей-офф нынешнего розыгрыша.
«Нельзя иметь в одной команде четырёх игроков из топ-75 всех времён и не попасть в плей-офф. Точка. Мне всё равно, кто играет», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.
Напомним, «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Лидер клуба Леброн Джеймс в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.
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