Стив Керр предложил сократить количество игр в регулярном чемпионате НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что НБА должна сократить регулярный чемпионат на 10 игр, чтобы команды имели больше времени на отдых.

«На мой взгляд, самым разумным будет сократить расписание до 72 игр. Возьмите 10 игр на отдых и давайте больше времени на отдых между играми. Тогда команды будут играть лучше», — приводит слова Керра Essentially Sports.

Напомним, сегодня ночью в Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» провёл игру с «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в матче одержали гости со счётом 100:94.



Самым результативным игроком у «Голден Стэйт» стал Жонатан Куминга, набравший 18 очков. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Лонни Уокер, у него 24 очка.

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