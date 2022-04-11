«Бостон» на выезде разгромил «Мемфис», «Филадельфия» дома разобралась с «Детройтом»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 139:110.
Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 9 подборов и 3 передачи. В составе «Мемфиса» лучшую результативность продемонстрировали испанский форвард Санти Альдама, оформивший дабл-дабл из 20 очков, 10 подборов и 4 передач и автор трипл-дабла защитник Джон Кончар – 17 очков, 13 подборов и 10 передач.
Напомним, «Мемфис Гриззлиз» (56-26) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бостон Селтикс» (51-31) – второй на Востоке.
В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» дома переиграл «Торонто Рэпторс» (105:94) – у форварда хозяев Оби Топпина дабл-дабл из 42 очков, 10 подборов и 3 передач, а у его одноклубника Иммануэля Куикли трипл-дабл – 34 очка, 10 подборов и 12 передач.
В других встречах «Орландо Мэджик» победил «Майами Хит», а «Филадельфия Сиксерс» разобралась с «Детройт Пистонс» (118:106).
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