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«Бостон» на выезде разгромил «Мемфис», «Филадельфия» дома разобралась с «Детройтом»

«Бостон» на выезде разгромил «Мемфис», «Филадельфия» дома разобралась с «Детройтом»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Бостон Селтикс». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 139:110.

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 9 подборов и 3 передачи. В составе «Мемфиса» лучшую результативность продемонстрировали испанский форвард Санти Альдама, оформивший дабл-дабл из 20 очков, 10 подборов и 4 передач и автор трипл-дабла защитник Джон Кончар – 17 очков, 13 подборов и 10 передач.

Напомним, «Мемфис Гриззлиз» (56-26) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Бостон Селтикс» (51-31) – второй на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 139
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 20, Уильямс - 18, Кончар - 17, Андерсон - 16, Калвер - 14, Мелтон - 14, Пон - 6, Тиллман - 5, Адамс, Бейн, Брукс, Джексон, Джонс, Кларк, Морант, Терри, Тийе
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 18, Хорфорд - 13, Притчард - 12, Тайс - 11, Корнет - 10, Уильямс - 9, Уайт - 8, Фиттс - 7, Несмит - 5, Хозер - 5, Смарт - 4, Ryan - 3, Томас - 3, Морган, Стаускас, Уильямс

В параллельном матче «Нью-Йорк Никс» дома переиграл «Торонто Рэпторс» (105:94) – у форварда хозяев Оби Топпина дабл-дабл из 42 очков, 10 подборов и 3 передач, а у его одноклубника Иммануэля Куикли трипл-дабл – 34 очка, 10 подборов и 12 передач.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
105 : 94
Торонто Рэпторс
Торонто
Нью-Йорк Никс: Топпин - 42, Куикли - 34, Бёркс - 10, Симс - 6, Фурнье - 6, Арчидиаконоу - 5, Гибсон - 2, Hunt, Барретт, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Робинсон, Роуз, Рэндл, Уокер
Торонто Рэпторс: Буше - 21, Трент-мл. - 17, Флинн - 10, Ачиува - 9, Ануноби - 8, Барнс - 7, Михайлюк - 6, Янг - 5, Берч - 4, Ватанабэ - 4, Брукс - 3, Бонга, Бэнтон, Ванвлит, Джонсон, Сиакам, Шампани

В других встречах «Орландо Мэджик» победил «Майами Хит», а «Филадельфия Сиксерс» разобралась с «Детройт Пистонс» (118:106).

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
125 : 111
Майами Хит
Майами
Орландо Мэджик: Бамба - 21, Хэмптон - 21, Океке - 17, Cannady - 15, Браздейкис - 15, Вагнер - 14, Фульц - 10, Скофилд - 8, Лопес - 4, Айзек, Бол, Вагнер, Картер, Росс, Саггс, Харрис, Энтони
Майами Хит: Оладипо - 40, Smart - 20, Хайсмит - 16, Мюлдер - 11, Робинсон - 9, Юртсевен - 7, Винсент - 6, Хаслем - 2, Адебайо, Батлер, Дедмон, Лоури, Мартин, Моррис, Страс, Такер, Хироу
НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
110 : 139
Бостон Селтикс
Бостон
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 20, Уильямс - 18, Кончар - 17, Андерсон - 16, Калвер - 14, Мелтон - 14, Пон - 6, Тиллман - 5, Адамс, Бейн, Брукс, Джексон, Джонс, Кларк, Морант, Терри, Тийе
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 18, Хорфорд - 13, Притчард - 12, Тайс - 11, Корнет - 10, Уильямс - 9, Уайт - 8, Фиттс - 7, Несмит - 5, Хозер - 5, Смарт - 4, Ryan - 3, Томас - 3, Морган, Стаускас, Уильямс
Комментарии
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