Определились участники плей-офф НБА Восточной конференции

Стали известны все участники плей-офф НБА от Восточной конференции.

В плей-офф НБА выступят «Майами Хит», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс», «Чикаго Буллз», «Бруклин Нетс», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс» и «Шарлотт Хорнетс».

Отметим, что «Майами Хит», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс», «Чикаго Буллз» напрямую вышли в первый раунд. «Бруклин Нетс», «Кливленд Кавальерс», «Атланта Хоукс» и «Шарлотт Хорнетс», в свою очередь, разыграют между собой две оставшиеся путёвки.

Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс», который в финальной серии прошлого сезона одержал победу над «Финикс Санз» со счётом 4:2.