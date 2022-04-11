Определились все пары плей-ин НБА

Стали известны все пары плей-ин НБА.

Восточная конференция

«Бруклин Нетс» (7-е место) — «Кливленд Кавальерс»

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс»

Западная конференция

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс»

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс»

Матчи плей-ин НБА пройдут с 12 по 15 апреля. По итогам раунда плей-ин определятся последние 4 участника плей-офф НБА.

Ранее стало известно, что в плей-офф НБА от Восточной конференции вышли «Майами Хит», «Милуоки Бакс», «Бостон Селтикс», «Филадельфия Сиксерс», «Торонто Рэпторс», «Чикаго Буллз».

Действующим победителем турнира является «Милуоки Бакс», который в финальной серии прошлого сезона одержал победу над «Финикс Санз» со счётом 4:2.