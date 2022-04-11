«Лейкерс» в овертайме обыграли «Денвер» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА

Завершился заключительный матч регулярного чемпионата НБА в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 146:141.

Самым результативным в составе победителей стал Маркус Ховард, который записал в свой актив 25 очков. Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал Малик Монк, который записал в свой актив 41 очко. Остин Ривз оформил трипл-дабл из 31 очка, 16 подборов и 10 передач. Веньен Габриэль оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

Напомним, «Лейкерс» досрочно лишились шансов на выход в плей-офф НБА, уступив в матче с «Финикс Санз». «Денвер», в свою очередь, вышли в плей-офф турнира.