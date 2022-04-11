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«Лейкерс» в овертайме обыграли «Денвер» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА

«Лейкерс» в овертайме обыграли «Денвер» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА
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Завершился заключительный матч регулярного чемпионата НБА в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 146:141.

Самым результативным в составе победителей стал Маркус Ховард, который записал в свой актив 25 очков. Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал Малик Монк, который записал в свой актив 41 очко. Остин Ривз оформил трипл-дабл из 31 очка, 16 подборов и 10 передач. Веньен Габриэль оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.

Напомним, «Лейкерс» досрочно лишились шансов на выход в плей-офф НБА, уступив в матче с «Финикс Санз». «Денвер», в свою очередь, вышли в плей-офф турнира.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2022, понедельник. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
141 : 146
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Ховард - 25, Форбс - 24, Казинс - 17, Хиланд - 17, Грин - 16, Рид - 14, Грин - 11, Риверс - 7, Ннаджи - 5, Кампаццо - 3, Чанчар - 2, Бартон, Гордон, Йокич, Маррей, Моррис, Портер
Лос-Анджелес Лейкерс: Монк - 41, Ривз - 31, Эллингтон - 18, Джонсон - 15, Габриэль - 14, Хортон-Такер - 10, Джонс - 9, McClung - 6, Огастин - 2, Брэдли, Бэйзмор, Джеймс, Дэвис, Нанн, Уэстбрук, Ховард, Энтони
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