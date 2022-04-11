«Лейкерс» в овертайме обыграли «Денвер» в заключительном матче регулярного чемпионата НБА

Завершился заключительный матч регулярного чемпионата НБА в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 146:141.
Самым результативным в составе победителей стал Маркус Ховард, который записал в свой актив 25 очков. Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.
В составе «Лейкерс» самым результативным стал Малик Монк, который записал в свой актив 41 очко. Остин Ривз оформил трипл-дабл из 31 очка, 16 подборов и 10 передач. Веньен Габриэль оформил дабл-дабл из 14 очков и 10 подборов.
Напомним, «Лейкерс» досрочно лишились шансов на выход в плей-офф НБА, уступив в матче с «Финикс Санз». «Денвер», в свою очередь, вышли в плей-офф турнира.
- 11 апреля 2022
-
07:35
-
07:25
-
06:45
-
04:43
-
01:02
- 10 апреля 2022
-
23:38
-
22:19
-
20:54
-
19:48
-
18:46
-
17:33
-
16:54
-
16:40
-
15:34
-
14:43
-
14:08
-
13:40
-
13:04
-
12:04
-
11:29
-
10:37
-
10:28
-
08:40
-
01:02
- 9 апреля 2022
-
23:52
-
23:03
-
21:43
-
21:03
-
20:01
-
18:58
-
17:57
-
15:34
-
14:34
-
13:34
-
12:37