Джру Холидэй сыграл 8 секунд в матче с «Кливлендом» и получил бонус $ 306 тыс.
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Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй получил финансовый бонус по контракту за количество минут, проведенных на площадке в нынешнем сезоне.
Примечательно, что для этого ему нужно формально принять участие в заключительном матче регулярного чемпионата с «Кливленд Кавальерс». Игрок вышел на площадку в стартовом составе, совершил фол через восемь секунд после начала, после чего сел на скамейку запасных и больше не выходил. Сама встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 133:115.
Таким образом, игрок провел 67-ю встречу в нынешнем сезоне. Также он преодолел планку в 3,15 подбора в среднем за игру (у Холидэя – 4,6).
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