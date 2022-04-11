Инсайдер: «Лейкерс» уволят Фрэнка Вогеля сегодня

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» намереваются уволить главного тренера команды Фрэнка Вогеля сегодня, 11 апреля.
Перед матчем с «Денвер Наггетс» Вогелю задали вопрос по поводу возможного увольнения, на что он ответил:
«Мне ничего такого не говорили, так что я просто буду наслаждаться сегодняшним матчем.
Будем разбираться со всем этим завтра».
Напомним, Вогель привёл «озёрников» к чемпионству в сезоне-2019/2020. В этом году команда не сумела выйти в плей-офф, хотя имела в своём составе четырёх баскетболистов, которые были включены Топ-75 игроков всех времён. Вогель и игроки команды подверглись жёсткой критике со стороны общественности.
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