Названы главные претенденты на обмен Расселла Уэстбрука

По сообщению инсайдера The Athletic Йована Буха, «Нью-Йорк», «Хьюстон» и «Шарлотт» являются первыми претендентами на обмен разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

Напомним, сегодня завершился заключительный матч регулярного чемпионата НБА в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 146:141. Несмотря на это, «озёрники» не сумели выйти в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции.

Уэстбрук в последнее время подвергается жёсткой критике со стороны экспертов и болельщиков.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи.



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