Байрон Скотт сравнил О’Нила и Брайанта с Джорданом и Джонсоном

Трехкратный чемпион НБА, лучший тренер НБА-2008 Байрон Скотт сравнил дуэт Коби Брайанта и Шакила О'Нила с Майклом Джорданом и Мэджиком Джонсоном.

«Когда я сравниваю лидерские качества Коби и Шака, я смотрю на Коби как на Майкла Джордана. Майкл Джордан был жёстким лидером, наезжал на своих товарищей по команде, ругал их, бросал им вызов, уничтожал на тренировках.



Шак был больше похож на Мэджика в своей роли лидера, потому что Мэджик был парнем, который всегда подбадривал. «Давай. Ты сможешь». Он всегда воодушевлял своих товарищей по команде», — приводит слова Скотта Sportskeeda.

Ранее главный тренер «Милана» Этторе Мессина сравнил лидерские качества Тима Данкана и Коби Брайанта.

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