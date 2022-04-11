Эксперт — о «Лейкерс»: кто бы ни собрал этих старых хмырей вместе, он виноват больше всех

Легенда НБА Чарльз Баркли считает, что в провальном сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» нужно винить не разыгрывающего Расселла Уэстбрука и тренера Фрэнка Вогеля, а человека, который собрал их, а также других возрастных игроков в одной команде.

«Кто бы ни собрал этих старых хмырей вместе, он виноват больше всех. Они весь год обвиняли Фрэнка Вогеля и Расселла Уэстбрука. Но я говорил вам с самого первого дня, что единственный шанс для этой команды быть конкурентоспособной — Энтони Дэвис. И очевидно, что он не делает того, что должен делать», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски рассказал о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» намереваются уволить главного тренера команды Вогеля сегодня, 11 апреля.