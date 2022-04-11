Стало известно, когда Евролига утвердит состав участников сезона-2022/2023

Состав участников следующего сезона Евролиги будет утверждён в конце июня или начале июля. Об этом сообщили представители организаторов соревнований.
«Список участников и анонсируется, и утверждается в конце июня – начале июля, это исторически. По российским командам нет никаких деталей», — цитирует представителя Евролиги ТАСС.
Напомним, ранее руководство турнира приняло решение отстранить ЦСКА, «Зенит» и УНИКС и аннулировать их результаты. Такая же мера последовала в отношении «Локомотива-Кубань», выступавшего в Еврокубке.
На момент приостановки участия «Зенит» занимал пятую позицию в турнирной таблице Евролиги — в 23 встречах клуб из Санкт-Петербурга одержал 14 побед, ещё девять матчей завершились поражением подопечных Хавьера Паскуаля. Московский ЦСКА шёл шестым с 14 победами и 10 поражениями. Казанский УНИКС после 25 матчей занимал восьмую позицию в турнирной таблице, имея на счету 13 побед и 12 поражений.
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