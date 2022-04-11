«Жальгирис» официально объявил о назначении Максвитиса

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис стал главным тренером «Жальгириса», сообщает официальный сайт клуба. В штаб Максвитиса войдёт Гинтарас Крапикас, ранее уже работавший в «Жальгирисе». Таутвидас Сабонис и Эвалдас Берзининкайтис продолжат работу в команде.
Максвитис несколько лет работал в клубах Литвы. Под его руководством «Нептунас», где он провёл пять сезонов, завоёвывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Литвы.
В июне 2019 года Максвитис возглавил «Парму», подписав контракт по схеме «1+1». Под его руководством «Парма» впервые боролась за место в плей-офф Единой лиги ВТБ, на момент приостановки чемпионата занимая восьмое место.
27 февраля 2022 года, после завершения матча между сборными Литвы и Боснии и Герцеговины, Максвитис объявил, что в сложившихся обстоятельствах, связанных с ситуацией между Россией и Украиной, он не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу в «Парме».
- 11 апреля 2022
-
20:04
-
18:58
-
17:42
-
16:10
-
15:04
-
13:36
-
12:55
-
11:53
-
10:59
-
10:25
-
09:47
-
08:40
-
07:35
-
07:25
-
06:45
-
04:43
-
01:02
- 10 апреля 2022
-
23:38
-
22:19
-
20:54
-
19:48
-
18:46
-
17:33
-
16:54
-
16:40
-
15:34
-
14:43
-
14:08
-
13:40
-
13:04
-
12:04
-
11:29
-
10:37
-
10:28
-
08:40