«Жальгирис» официально объявил о назначении Максвитиса

Главный тренер сборной Литвы Казис Максвитис стал главным тренером «Жальгириса», сообщает официальный сайт клуба. В штаб Максвитиса войдёт Гинтарас Крапикас, ранее уже работавший в «Жальгирисе». Таутвидас Сабонис и Эвалдас Берзининкайтис продолжат работу в команде.



Максвитис несколько лет работал в клубах Литвы. Под его руководством «Нептунас», где он провёл пять сезонов, завоёвывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Литвы.



В июне 2019 года Максвитис возглавил «Парму», подписав контракт по схеме «1+1». Под его руководством «Парма» впервые боролась за место в плей-офф Единой лиги ВТБ, на момент приостановки чемпионата занимая восьмое место.



27 февраля 2022 года, после завершения матча между сборными Литвы и Боснии и Герцеговины, Максвитис объявил, что в сложившихся обстоятельствах, связанных с ситуацией между Россией и Украиной, он не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу в «Парме».