Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о своём будущем.



«У меня нет ограничения на то, как долго я хочу играть. Но я всё ещё пригоден к игре на высоком уровне, который я показывал в этом сезоне.



Я пытаюсь выжать из этого чёртова апельсина как можно больше сока. И я всё ещё хорош. Если бы я был отвратителен, меня бы выкинули. Но я всё ещё чертовски хорош», – приводит слова Леброна Basketball News.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.



«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.

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