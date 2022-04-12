Леброн Джеймс: я даже не думал о звании лучшего бомбардира

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что не планировал стать лучшим бомбардиром в текущем сезоне НБА.

«После того как мы выбыли из борьбы за плей-офф, я даже не думал о звании лучшего бомбардира. Вы думаете, я стал бы играть в бессмысленных матчах только для того, чтобы выиграть титул лучшего бомбардира? Это ниже моего достоинства.



Зная мою ситуацию с лодыжкой, нет никакого смысла выходить и играть в матчах, которые ничего не значат ни для меня, ни для клуба. После 19 лет в лиге гнаться за титулом лучшего бомбардира, когда ты не вышел в плей-офф — нет ничего глупее», – приводит слова Леброна журналист Харрисон Фейген в своём «твиттере».

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.