Леброн Джеймс высказался о будущем Расселла Уэстбрука в «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос журналиста о будущем разыгрывающего Расселла Уэстбрука в команде.
«Я не собираюсь сидеть здесь и принимать решения, это задача фронт-офиса. Но мне нравится быть с Рассом в одной команде», — приводит слова Леброна Yahoo Sports.
В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.
«Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз» (110:121). Сам Леброн в этой встрече участия не принимал, так как не успел в полной мере восстановиться после травмы голеностопа. Для Джеймса пропуск плей-офф НБА станет четвёртым в карьере.
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