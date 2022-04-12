Агент Станислав Рыжов назвал причину, по которой иностранные игроки вернулись в Россию

Агент Станислав Рыжов рассказал о том, почему многие иностранные игроки не стали уходить из российских клубов, несмотря на политическую ситуацию в стране.

«Деньги. Контракты у возвращающихся игроков хорошие, довольно большие. А сейчас нет рынка, чтобы найти новый клуб. Даже если бы клуб в России отпустил по-доброму и без выкупа, то рабочих мест на соответствующие зарплаты в апреле-марте никогда не бывает на рынке. Такого просто быть не может. Поэтому сначала ребята поехали домой, поддавшись панике. Клубы отнеслись к этому с пониманием. А потом игроки посидели, прикинули в голове… и решили не терять такие большие суммы, не выплаченные им до конца сезона», — сказал Рыжов в интервью «Чемпионату».