Стефен Карри может пропустить первую игру плей-офф

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри может не успеть восстановиться к первой игре плей-офф с «Денвер Наггетс», сообщает Sports Illustrated.
Тренерский штаб будет внимательно следить за его состоянием и готовностью к нагрузкам.
Напомним, Карри получил повреждение голеностопа во время матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс». В середине второй четверти Маркус Смарт прыгнул ему в ноги, после чего лидер «воинов» не смог продолжить матч, получив травму голеностопа. У Карри было диагностировано растяжение связок левой стопы.
Ранее Карри дал комментарий по поводу слов лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что он хотел бы выступать с ним за одну команду.
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