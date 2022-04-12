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Покинувший УНИКС Джон Браун подписал контракт с новым клубом

Покинувший УНИКС Джон Браун подписал контракт с новым клубом
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Экс-форвард УНИКСа Джон Браун продолжит карьеру в чемпионате Италии. Игрок подписал соглашение с клубом «Брешия». Об этом информирует пресс-служба итальянской команды.

Контракт американца с «Брешией» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Тот факт, что такой игрок, как Джон Браун, имеющий опыт выступлений в Евролиге, выбрал наш клуб в этот момент, является честью для нас. Джон представляет собой концентрацию энергии и энтузиазма, что сделает наш клуб ещё сильнее», — сказал генеральный менеджер «Брешии» Марко Де Бенедетто.

Браун перешёл в УНИКС из итальянского клуба «Нью Баскет Бриндизи» в 2020 году. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Евролиги он провёл за казанцев 10 матчей, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 1,9 передачи.

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