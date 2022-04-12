Зоран Лукич: с уходом нескольких легионеров «Локомотив-Кубань» стал более боевым

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто переживал за моё здоровье. Сейчас я чувствую себя более или менее нормально, поэтому снова подключаюсь к работе с командой.

Если говорить о нашем ближайшем сопернике, возможно, это прозвучит странно, но с уходом нескольких легионеров они стали выглядеть более сбалансированным и боевым коллективом. Да, есть некоторые минусы, но видно, что все игроки максимально мотивированы. Молодые россияне очень голодные до баскетбола, хотят забрать своё игровое время, и в этом большое преимущество «Локомотива» на данный момент.

Что касается «Нижнего Новгорода», что ж, болельщики сами всё увидят в ближайшее время. К сожалению, мы остались без Стребкова и Хвостова, они смогут выйти разве что в финале Единой лиги ВТБ. Вызывает опасение состояние Ганькевича. Будем смотреть, сможет ли он доиграть до конца сезона. Жаль, но что поделать», — приводит слова Лукича пресс-служба «Нижнего Новгорода».



Матч «Локомотива-Кубань» с «Нижним Новгородом» состоится сегодня, 12 апреля. Начало — в 19:30 мск.