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«Локомотив-Кубань» разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» разгромил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ
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«Локомотив-Кубань» добился уверенной победы в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником краснодарцев был «Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 97:70 (29:12, 16:23, 26:19, 26:16) в пользу подопечных Бранко Максимовича.

Хозяева уверенно начали встречу, обеспечив себе комфортное преимущество в 17 очков после первой десятиминутки. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» сократили его на семь очков по результатам второй четверти, но сделать большего не смогли, проиграв в итоге оба отрезка во второй половине.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет с «Автодором». Встреча пройдёт 16 апреля в Краснодаре и начнётся в 17:00 мск. «Нижний Новгород» 17 апреля на выезде сыграет с «Пармой». Начало — в 16:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
12 апреля 2022, вторник. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
97 : 70
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Ведищев, Долинин, Емченко, Ильницкий, Калинов, Макколум, Мартюк, Мотли, Паунич, Сычков, Щербенев
Нижний Новгород: Алексеев, Антипов, Астапкович, Бабурин, Ганькевич, Карданахишвили, М. Кулагин, Платонов, Торопов, Хвостов, Чадов
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