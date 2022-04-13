Стало известно, кого Леброн Джеймс хочет видеть в качестве главного тренера «Лейкерс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был бы рад, если бы команду возглавил Марк Джексон.
«Если бы у Джеймса действительно был решающий голос, то Тай Лю был бы нанят на должность главного тренера летом 2019 года, а не Вогель. Сейчас некоторые источники говорят, что Джеймс был бы в восторге от перспективы того, что Марк Джексон получит эту позицию. Но, как мы уже знаем из истории, это совсем не значит, что так всё и будет», — поделился мыслями обозреватель The Athletic Сэм Амик.
Напомним, 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Данное решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.
Джексон возглавлял «Голден Стэйт Уорриорз» с 2011-го по 2014-й год. В последнее время работал в качестве телевизионного эксперта.
10 самых ярких событий минувшей регулярки НБА:
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