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Стало известно, кого Леброн Джеймс хочет видеть в качестве главного тренера «Лейкерс»

Стало известно, кого Леброн Джеймс хочет видеть в качестве главного тренера «Лейкерс»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был бы рад, если бы команду возглавил Марк Джексон.

«Если бы у Джеймса действительно был решающий голос, то Тай Лю был бы нанят на должность главного тренера летом 2019 года, а не Вогель. Сейчас некоторые источники говорят, что Джеймс был бы в восторге от перспективы того, что Марк Джексон получит эту позицию. Но, как мы уже знаем из истории, это совсем не значит, что так всё и будет», — поделился мыслями обозреватель The Athletic Сэм Амик.

Напомним, 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Данное решение было обусловлено провалом калифорнийского клуба в регулярном чемпионате НБА сезона-2021/2022.

Джексон возглавлял «Голден Стэйт Уорриорз» с 2011-го по 2014-й год. В последнее время работал в качестве телевизионного эксперта.

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