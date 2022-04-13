«Бруклин» обыграл «Кливленд» и вышел в плей-офф НБА
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Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:108.
Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, который записал в свой актив 33 очка. Кевин Дюрант оформил дабл из 25 очков и 11 передач.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Дариус Гарлэнд, который набрал 34 очка.
Таким образом, «Бруклин» вышел в плей-офф НБА. «Кливлен», в свою очередь, вторую путевку в плей-офф НБА Восточной конференции разыграет с победителем противостояния «Атланта Хоукс» — «Шарлот Хорнетс», которые свой матч плей-ин проведут 13 апреля.
НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
13 апреля 2022, среда. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 108
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бруклин Нетс: Ирвинг - 34, Дюрант - 25, Браун - 18, Драммонд - 16, Клэкстон - 13, Миллз - 6, Горан Драгич - 3, Гриффин, Карри, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп, Эдвардс
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 34, Мобли - 19, Лав - 14, Маркканен - 13, ЛеВерт - 12, Рондо - 7, Стивенс - 7, Осман - 2, Аллен, Браун, Дэвис, Окоро, Секстон, Уиндлер, Уэйд
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