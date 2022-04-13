«Бруклин» обыграл «Кливленд» и вышел в плей-офф НБА

Завершился матч плей-ин Восточной конференции НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 115:108.

Самым результативным в составе победителей стал Кайри Ирвинг, который записал в свой актив 33 очка. Кевин Дюрант оформил дабл из 25 очков и 11 передач.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Дариус Гарлэнд, который набрал 34 очка.

Таким образом, «Бруклин» вышел в плей-офф НБА. «Кливлен», в свою очередь, вторую путевку в плей-офф НБА Восточной конференции разыграет с победителем противостояния «Атланта Хоукс» — «Шарлот Хорнетс», которые свой матч плей-ин проведут 13 апреля.