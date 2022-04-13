Евгений Колесников перешёл в ЦСКА

Атакующий защитник Евгений Колесников подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает официальный сайт команды.
Контракт вступит в силу после прохождения игроком медобследования. Баскетболист переходит в ряды красно-синих из саратовского «Автодора».
«Горжусь возвращением в родной клуб. С честью буду защищать его знамя и цвета. Помню и знаю про победные традиции команды, которые прививаются каждому воспитаннику и игроку, мы обязательно их продолжим. ЦСКА всегда будет первым!» — прокомментировал подписание контракта Колесников.
Колесников – воспитанник детско-юношеской школы и молодёжного проекта ЦСКА, за команды которого он играл с 2002 по 2004 год. Следующие два сезона Евгений выступал за самарский ЦСК ВВС и «Урал-Грейт» на правах аренды, после чего отправился в самостоятельное плавание. В досье игрока – «Спартак-Приморье», рижский ВЭФ, питерский «Спартак», «Красные Крылья», УНИКС, «Енисей», испанский «Обрадойро».
В нынешнем сезоне в составе «Автодора» Колесников принял участие в 12 матчах Лиги ВТБ (6,7 очка, 2,0 подбора, 1,3 передачи, 62,5% двухочковых, 45,5% трёхочковых) и 11 матчах Кубка ФИБА-Европы (7,3 очка, 1,8 подбора, 0,8 передачи, 56% двухочковых, 40% трёхочковых).
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