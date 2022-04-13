Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с Евгением Колесниковым.



«Мы пополнили состав очень опытным защитником/форвардом Евгением Колесниковым. Он специализируется на бросках с периметра, защите против снайперов, быстрых отрывах и имеет большой опыт игры на самом высоком уровне. Несмотря на то что он довольно поздно присоединяется к нам, мы рассчитываем на его помощь в плей-офф. Приветствуем Евгения в нашей команде», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.



Колесников – воспитанник детско-юношеской школы и молодёжного проекта ЦСКА, за команды которого он играл с 2002 по 2004 год. Следующие два сезона Евгений выступал за самарский ЦСК ВВС и «Урал-Грейт» на правах аренды, после чего отправился в самостоятельное плавание. В досье игрока – «Спартак-Приморье», рижский ВЭФ, питерский «Спартак», «Красные Крылья», УНИКС, «Енисей», испанский «Обрадойро».



В нынешнем сезоне в составе «Автодора» Колесников принял участие в 12 матчах Лиги ВТБ (6,7 очка, 2,0 подбора, 1,3 передачи, 62,5% двухочковых, 45,5% трёхочковых) и 11 матчах Кубка ФИБА-Европы (7,3 очка, 1,8 подбора, 0,8 передачи, 56% двухочковых, 40% трёхочковых).