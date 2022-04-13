Гомельский назвал лучших менеджеров в Единой лиге ВТБ, Евролиге и НБА
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, кого он считает лучшими менеджерами в Единой лиге ВТБ, Евролиге и НБА.
«В Единой лиге ВТБ — Сергей Кущенко, в командах я бы отметил Александра Церковного и генеральных менеджеров УНИКСа (коллективное руководство клуба); в Евролиге я бы отметил Шимона Мизрахи из «Маккаби», всех менеджеров российских клубов и отличную работу в «Барселоне» и «Реале». В НБА обращаю внимание на работу «Финикс Санз», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Ранее Гомельский оценил вероятность ухода иностранных тренеров из «Зенита», ЦСКА и УНИКСа.
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